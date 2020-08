Sarri: «Lione? Sono devastato moralmente dall’eliminazione» (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri ha parlato al termine del match di Champions League contro il Lione: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League contro il Lione. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: JUVE Lione – «Mi aspettavo meno però abbiamo fatto una grande partita. Siamo andati sotto con un rigore che potevamo mandarci fuori di testa, abbiamo rimontato e abbiamo avuto tre palle gol per il 3-1. Se non fossi devastato moralmente, sarei felicissimo per la squadra. Siamo usciti per il primo tempo di Lione. E’ una manifestazione che non fa prigionieri. Ci dispiace tantissimo ma per la prestazione di stasera ... Leggi su calcionews24

