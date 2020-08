Salvini promette: “Ora che torniamo al Governo, sigilleremo i porti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Salvini sempre più duro contro l’immigrazione selvaggia. promette che una volta al Governo, tutti i porti saranno sigillati. E spunta una tendopoli a Catania. Matteo Salvini non ha più freni e ha già le idee chiare su cosa farà quando sarà al Governo, ammesso che succeda ma lui ne è convinto. I continui sbarchi stanno minando la sicurezza del Paese e il leader della Lega non ne può più. “Noi ci salutiamo col gomito, andiamo in giro con le mascherine e stiamo attenti alle misure di sicurezza anti Covid, poi a Lampedusa sbarcano un sacco di balordi e i geni li spargono nelle regioni italiane – urla in conferenza con il candidato sindaco Lega Tiziano Genovesi a L’Aquila -. “Siamo ... Leggi su chenews

GiuseppePepe10 : RT @val_ciarambino: Da governatore ha svenduto alla Lega di Salvini la nostra Alenia,portando la sede legale da Pomigliano a Varese,x 5 ann… - Felix01753172 : RT @val_ciarambino: Da governatore ha svenduto alla Lega di Salvini la nostra Alenia,portando la sede legale da Pomigliano a Varese,x 5 ann… - ganjamanxxx1 : RT @val_ciarambino: Da governatore ha svenduto alla Lega di Salvini la nostra Alenia,portando la sede legale da Pomigliano a Varese,x 5 ann… - gabrieppe5stars : RT @val_ciarambino: Da governatore ha svenduto alla Lega di Salvini la nostra Alenia,portando la sede legale da Pomigliano a Varese,x 5 ann… - Gb13Giovanna : RT @val_ciarambino: Da governatore ha svenduto alla Lega di Salvini la nostra Alenia,portando la sede legale da Pomigliano a Varese,x 5 ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini promette L'Opinione delle Libertà L'Opinione Vazio (Pd): “Salvini si schiera per la sanità pubblica? Allora non candidi Viale e Mai”

Liguria. “Salvini si schiera per la sanità pubblica? Allora non candidi Viale e Mai”. Lo afferma Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati, commentando i conte ...

Sicilia, Musumeci lo definiva “un carrozzone”: ora alla guida dell’Esa piazza il presidente del suo movimento e marito della sua deputata

Prima lo aveva definito “un carrozzone”, un retaggio della Prima Repubblica da eliminare. Ora invece ci piazza il marito della sua deputata regionale. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musume ...

Liguria. “Salvini si schiera per la sanità pubblica? Allora non candidi Viale e Mai”. Lo afferma Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati, commentando i conte ...Prima lo aveva definito “un carrozzone”, un retaggio della Prima Repubblica da eliminare. Ora invece ci piazza il marito della sua deputata regionale. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musume ...