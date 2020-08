Previsioni traffico, è il weekend da bollino nero. In partenza 4 italiani su 10 (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 agosto 2020 - E' arrivato l'unico weekend da bollino nero per il traffico intenso dell'estate 2020: da qui a domenica oltre 4 italiani su 10 si metteranno in strada, avendo scelto il mese di ... Leggi su quotidiano

poliziadistato : Oggi #1agosto previsioni di traffico da bollino rosso?? Raccomandiamo a tutti coloro che sono in viaggio, la massima… - videomotorsIT : Traffico autostrade: previsioni weekend 8-9 agosto 2020 da bollino nero // - infoitinterno : Previsioni traffico, è il weekend da bollino nero. In partenza 4 italiani su 10 - paolorm2012 : Esodo, sabato da bollino nero su strade e autostrade: le previsioni - paolorm2012 : Previsioni traffico 7-9 agosto, weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in vacanza -