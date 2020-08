Porto di Ostia, in balia del degrado l’area residenziale Harbour (Di venerdì 7 agosto 2020) Lascia profonde perplessità e rabbia quello che sta succedendo da diversi anni al Porto di Ostia, dove Largo del Porto di Roma versa in uno stato di profondo degrado da occupazioni abusive e profonda sporcizia. Una condizione che sta andando avanti da almeno due anni, quando una famiglia italiana proveniente dalla Campania ha deciso di accamparsi sotto i Portoni in prossimità dell’area Harbour. Non è ben chiaro su quale logica i componenti di questa comunità – che vede all’interno anche una bambina piccola e una ragazza di 16 anni – abbiano deciso di mettersi con una tenda all’interno di questo spazio residenziale, nonostante chi vivesse questo spazio gli avesse già chiesto la cortesia di non sostare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Porto Ostia Porto di Ostia, in balia del degrado l’area residenziale Harbour Il Corriere della Città Non mangia subito l'ostia durante la Comunione: «Prima devo bere». Al Santo di Padova arriva la polizia

Non mangia subito l'ostia in chiesa: «Prima devo bere». Scoppia la lite nella basilica del Santo

