Migranti a Lampedusa, i residenti furibondi: «Lasciano escrementi ovunque, è uno schifo» (Di venerdì 7 agosto 2020) Lampedusa è al collasso. I residenti dell’isola sono allo stremo per la raffica di sbarchi ormai incontrollati. Costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie vergognose. L’ideologia dell’accoglienza senza se e senza ma e la politica dei porti aperti del governo ha creato una vera e propria bomba sociale. E sanitaria. Lampedusa, fughe continue dall’hotspot stracolmo L’hotspot di Contrada Imbriacola è stracolmo. Inutile – dicono i Lampedusani – trasferire i 350 clandestini a bordo della nave Azzurra. Se gli arrivi non si fermano. Intorno al centro di accoglienza il degrado è alle stelle. Con la continua minaccia di fughe degli immigrati per evitare la quarantena. Dei quattro lati della struttura, circondata da mura di cemento ed inferriate, ce ... Leggi su secoloditalia

