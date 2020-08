Manchester City-Real Madrid: Varane da horror, Gabriel Jesus trova il gol del 2-1 (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Prosegue la serata da incubo di Raphael Varane, che senza il suo fedele compagno di reparto Sergio Ramos appare particolarmente in difficoltà. Dopo un clamoroso errore che ha propiziato il vantaggio del Manchester City, il difensore francese del Real Madrid si è reso protagonista di un’altra gravissima sbavatura. Su una palla spiovente dall’alto, Varane ha infatti tentato il colpo di testa a cercare Courtois ma ha calcolato male le distanze ed ha di fatto messo a tu per tu con il portiere Gabriel Jesus. Il brasiliano si è fatto trovare pronto e, in maniera molto fredda, ha siglato il 2-1, che con tutta probabilità regala la qualificazione ai citizens. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

