La nota di Io x Benevento | “Solidarietà ad un paziente dell’ospedale San Pio”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di IoxBenevento che dimostrano la massima solidarietà per un paziente dell'ospedale San Pio, costretto a dividere la stanza insieme ad una donna affetta da covid-19. "A Benevento c'è un manager che nonostante le nostre denunce continua a creare problemi ai pazienti. Chi si assume la responsabilità? De Luca e Postiglione cosa dicono? Profonda e sentita solidarietà alla famiglia del sig. Nicola Del Basso, ricoverato in una camera dell'azienda ospedaliera S. Pio, insieme ad una donna risultata positiva al Coronavirus. Riteniamo che non si possa più consentire di andare avanti così, sopratutto quando si tratta della vita o della morte delle persone. Diverse sono le ...

Simpatico siparietto ieri sera tra Massimo Coda e un gruppo di tifosi della Salernitana. L'ex bomber del Benevento era a cena presso un noto locale di Cava dei Tirreni insieme alla sua famiglia e la s ...

Un milione di euro in contanti nella cassaforte del commercialista irpino

AVELLINO- Novecentotrentasettemila euro in contanti. Quelli che un commercialista del’hinterland avellinese, Antonio Galietta custodiva in una cassaforte nel suo studio e che sono stati posti sotto se ...

