Confeserfidi | fondi a una cooperativa di lavoratori per rilanciare azienda sannita

La volontà del legislatore nazionale, espressa col Dl "Rilancio" convertito in legge, di estendere l'operatività dei 32 consorzi fidi 106 italiani alla gestione di fondi pubblici per lo sviluppo economico, "trova un primo positivo riscontro nel consorzio fidi Confeserfidi di Scicli, in provincia di Ragusa, che ha ottenuto dalla Regione Campania la gestione di un Fondo rotativo da un milione di euro (finanziato dal Por Campania Fse 2014-2020, Asse 1, Obiettivo Specifico 4, Azione 8.6.2) per erogare finanziamenti fino a 300 mila euro in cinque anni a tasso zero a progetti di "Workers Buyout" nei quali dipendenti e disoccupati si organizzano in cooperativa per rilevare imprese in difficoltà o a rischio di interruzione dell'attività".

