Como, lite col rivale in amore: muore a 36 anni per una coltellata al petto (Di venerdì 7 agosto 2020) L’omicidio nel Comasco, a Mozzate. La vittima, Lorenzo Borsani, 36 anni, si era appena separato dalla moglie: ha visto un uomo nell’abitazione della donna ed è scoppiato il litigio Leggi su lastampa

iltirreno : L’omicidio nel Comasco. La vittima si era appena separato dalla moglie - alcinx : RT @LaStampa: Como, lite col rivale in amore: muore a 36 anni per una coltellata al petto - binottofranco : RT @LaStampa: Como, lite col rivale in amore: muore a 36 anni per una coltellata al petto - anna_annalu : RT @LaStampa: Como, lite col rivale in amore: muore a 36 anni per una coltellata al petto - LaStampa : Como, lite col rivale in amore: muore a 36 anni per una coltellata al petto -