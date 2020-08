Chi è Andrea Pittorino, l’attore 17enne amico di Asia Argento (Di venerdì 7 agosto 2020) Andrea Pittorino è l’attore 17enne paparazzato in compagnia di Asia Argento. Classe 2002, l’artista compirà 18 anni il prossimo 5 settembre e lavora da diverso tempo nel mondo del cinema. Proprio sul set è avvenuto l’incontro con Asia, che l’ha diretto nel film Incompresa dove interpretava Adriano. Talentuoso e già piuttosto famoso nonostante la giovane età, Pittorino ha preso parte a diverse serie tv. A soli 4 anni è entrato nel cast di Un ciclone in famiglia, show diretto da Carlo Vanzina, vestendo i panni di Ambrogino. Nel 2008 ha recitato nella serie Mogli a pezzi, ma l’abbiamo visto anche in Le segretarie del sesto, Dov’è mia figlia, Don Matteo, Il tredicesimo apostolo, Le tre rose ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Chi Andrea Asia Argento paparazzata mentre abbraccia un 17enne in aeroporto: ecco chi è Andrea Pittorino Il Fatto Quotidiano In attesa del rinnovo con Ducati, Andrea Dovizioso ha scelto le quattro ruote

Andrea Dovizioso sceglie le quattro ruote. Fermi tutti, non c’entra niente il mercato piloti e nemmeno il travagliato rinnovo del contratto con Ducati (anche se i più maliziosi potrebbero anche trarne ...

Andrea Napoli schiera Luino Civica con Casali: “In campo per realizzare progetti concreti”

La lista è composta da "dipendenti, commercianti, imprenditori e professionisti responsabili" che Napoli schiera al fianco del Carroccio per l'imminente tornata elettorale Andrea Napoli ufficializza c ...

