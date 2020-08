Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: "Con questa riforma s'indebolisce la democrazia" (Di venerdì 7 agosto 2020) Professore Cesare Mirabelli, il 20 settembre un referendum dovrà confermare o smentire il taglio dei componenti di Camera e Senato, in abbinamento con una futura legge elettorale in senso proporzionale. Come valuta questa complessa architettura istituzionale?questa riforma riduce in modo molto incisivo il numero di deputati e senatori. Il testo originario della Costituzione prevedeva un numero variabile di componenti per le assemblee elettive:un deputato ogni ottantamila abitanti e un senatore ogni duecentomila. Cioè, Il principio della rappresentatività raccordava il numero degli eletti alle dimensioni della cittadinanza. Con legge costituzionale è stato poi introdotto il numero fisso di 630 deputati e 315 senatori, che la legge ora sottoposta a referendum ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: 'Con questa riforma s'indebolisce la democrazia' - BraxLollo : RT @HuffPostItalia: Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: 'Con questa riforma s'indebolisce la democrazia' - gabrielnous : RT @HuffPostItalia: Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: 'Con questa riforma s'indebolisce la democrazia' - nucciogatto : RT @HuffPostItalia: Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: 'Con questa riforma s'indebolisce la democrazia' - MestaErrabunda : RT @HuffPostItalia: Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: 'Con questa riforma s'indebolisce la democrazia' -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Mirabelli Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: "Con questa riforma s'indebolisce la democrazia" L'HuffPost Cesare Mirabelli sul taglio dei parlamentari: "Con questa riforma s'indebolisce la democrazia"

Professore Cesare Mirabelli, il 20 settembre un referendum dovrà confermare o smentire il taglio dei componenti di Camera e Senato, in abbinamento con una futura legge elettorale in senso proporzional ...

“Governo rischia sfiducia per lockdown”/ Mirabelli: “Parlamento chieda spiegazioni”

Cesare Mirabelli, presidente emerito Corte Costituzionale: “Governo rischia sfiducia per lockdown”. Parlamento chieda spiegazioni”. Invece il Sud può chiedere più aiuti e risorse… Alla luce di quanto ...

Professore Cesare Mirabelli, il 20 settembre un referendum dovrà confermare o smentire il taglio dei componenti di Camera e Senato, in abbinamento con una futura legge elettorale in senso proporzional ...Cesare Mirabelli, presidente emerito Corte Costituzionale: “Governo rischia sfiducia per lockdown”. Parlamento chieda spiegazioni”. Invece il Sud può chiedere più aiuti e risorse… Alla luce di quanto ...