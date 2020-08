Bozza Dl Agosto: CIG, tasse sospese, rinnovo REM. Le novità prima del varo (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Dl Agosto – sul quale ieri l’esecutivo ha trovato la quadra – il cui varo è atteso nel corso della giornata di oggi in Consiglio dei Ministri, si prepara a tagliare il traguardo. Intanto, sale a 103 il numero degli articoli mentre si limano gli ultimi dettagli. La nuova Bozza, frutto delle riunioni fiume di questi giorni, sta imbarcando ulteriori misure nel provvedimento da 25 miliardi di euro ottenuto con l’ultimo scostamento di bilancio. Arriva la possibilità per le aziende che hanno subito le conseguenze dell’emergenza Coronavirus di ricorrere ad altre 18 settimane di Cassa integrazione Covid-19 da utilizzare tra il 13 luglio e il 31 dicembre. Per le ultime 9 settimane sono previste due aliquote del 9% o del 18% “sulla base del raffronto tra il fatturato ... Leggi su quifinanza

