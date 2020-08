Bakayoko, la voglia di tornare in Italia e l’interesse reciproco con il Milan (Di venerdì 7 agosto 2020) Bakayoko desideroso di tornare in Italia, in particolare al Milan con il quale ha giocato e fatto bene nella passata stagione Bakayoko desideroso di tornare in Italia, in particolare al Milan con il quale ha giocato e fatto bene nella passata stagione. RINFORZARE IL CENTROCAMPO- Secondo Gazzetta, il Milan starebbe valutando seriamente la possibilità di riportare Bakayoko in rossonero, il suo cartellino appartiene al Chelsea, oltre alla questione del prezzo ci sarebbe da valutare anche l’ingaggio, dettaglio non da poco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

