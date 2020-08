Anna, figlia Enzo Biagi: la più grande tragedia della sua vita (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo Anna, figlia Enzo Biagi: la più grande tragedia della sua vita . Anna fu la figlia di Enzo Biagi e fu la persona più importante della sua vita. La donna però morì molto giovane e questo sicuramente segnò per sempre il giornalista. Era il 28 maggio del 2003 quando Anna se ne andò per le conseguenze di un ictus. Era morta Lucia Ghetti sua madre e moglie … Leggi su youmovies

Lucia Ghetti fu la moglie di Enzo Biagi, precisamente dal 1943 al 2002. La donna morì cinque anni prima della morte del giornalista che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Della donna si sa davvero molto ...

Anna, figlia Enzo Biagi: la più grande tragedia della sua vita

Anna fu la figlia di Enzo Biagi e fu la persona più importante della sua vita. La donna però morì molto giovane e questo sicuramente segnò per sempre il giornalista. Era il 28 maggio del 2003 quando A ...

Lucia Ghetti fu la moglie di Enzo Biagi, precisamente dal 1943 al 2002. La donna morì cinque anni prima della morte del giornalista che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Della donna si sa davvero molto ...Anna fu la figlia di Enzo Biagi e fu la persona più importante della sua vita. La donna però morì molto giovane e questo sicuramente segnò per sempre il giornalista. Era il 28 maggio del 2003 quando A ...