Va dai carabinieri e confessa: "Nel 2015 ho ucciso una donna". E fa ritrovare il corpo (Di giovedì 6 agosto 2020) Si è presentato dai carabinieri facendo una confessione in piena regola: “Ho un rimorso di coscienza, nell’ottobre del 2015 ho ucciso una donna”. Questa la rivelazione di Damiano Torrente, 46 anni, che ha subito messo in moto la macchina delle ricerche a Palermo. L’uomo ha anche indicato il luogo: Monte Pellegrino. E proprio lì gli agenti hanno ritrovato il corpo della vittima.I resti della donna romena uccisa - Ruxandra Vesco - sono stati rinvenuti in un sacco gettato in un dirupo. Al momento della morte la vittima aveva 30 anni. Dopo la sua scomparsa, era stata presentata una denuncia ma di lei non era mai stata trovata traccia.Torrente, che attualmente è sposato con una cittadina romena, ha precedenti per una vicenda legata a ... Leggi su huffingtonpost

_Carabinieri_ : Identificato dai #Carabinieri della Stazione di Pieve del Grappa (TV) il turista austriaco che, lo scorso 31 luglio… - piersileri : Partiti accertamenti #RSA ed ospedali Provincia di Como dai Carabinieri #NAS e Procura di Milano, sequestrate 363 c… - _Carabinieri_ : Circa trecento articoli tra t-shirt, caschi, guanti, tute da corsa e oggetti appartenuti ad Ayrton Senna: ritrovati… - enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Va dai carabinieri e confessa: 'Nel 2015 ho ucciso una donna'. E fa ritrovare il corpo - HuffPostItalia : Va dai carabinieri e confessa: 'Nel 2015 ho ucciso una donna'. E fa ritrovare il corpo -

Ultime Notizie dalla rete : dai carabinieri Giovane gang imperversava ad Alassio, fermata dai Carabinieri Il Secolo XIX Palermo, a 5 anni dall'omicidio 46enne confessa: «Ecco dove ho nascosto il cadavere di Ruxandra»

I vigili del fuoco e i carabinieri ieri hanno recuperato i resti di un cadavere dentro un sacco sul Montepellegrino a Palermo dopo che un uomo Damiano Torrente, 46 anni, si è presentato dai militari c ...

Palermo, confessa l'omicidio di una donna e fa trovare il cadavere

I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato i resti di un cadavere inserito in un sacco sul Monte Pellegrino a Palermo. Il ritrovamento è avvenuto dopo che un 46enne, Damiano Torrente, si è pr ...

I vigili del fuoco e i carabinieri ieri hanno recuperato i resti di un cadavere dentro un sacco sul Montepellegrino a Palermo dopo che un uomo Damiano Torrente, 46 anni, si è presentato dai militari c ...I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato i resti di un cadavere inserito in un sacco sul Monte Pellegrino a Palermo. Il ritrovamento è avvenuto dopo che un 46enne, Damiano Torrente, si è pr ...