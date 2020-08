Siviglia-Roma, programma e telecronisti Sky Sport ottavi Europa League 2019/2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Siviglia-Roma, match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. I giallorossi affrontano gli spagnoli in questa gara secca a Duisburg, in Germania, con l’obiettivo di passare il turno per proseguire nel proprio cammino in questa competizione. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.55 di giovedì 6 agosto, chi riuscirà ad avere la meglio? Siviglia-Roma sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Leggi su sportface

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - SkySport : Siviglia-Roma, Mkhitaryan: 'Possiamo vincere l’Europa League' - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - calcioepepe : CM Scommesse: Siviglia-Roma, risultato esatto da 6,25 - Yuro_23 : RT @HCE__: Per la contentezza che ho, della Roma liberata, vorrei dire che la Roma fa il miracolo, ma stasera passa il Siviglia (Melli) -