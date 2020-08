Roma, chi è Dan Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma - Dan Friedkin , presidente e Ceo dell'omonimo consorzio privato e diversificato di imprese con interessi nei settori dell'automotive, dell'ospitalità, dell'intrattenimento , del golf e dell'... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : In diretta da Sestri Ponente (Genova), ultimo appuntamento ligure prima di tornare a Roma. Chi si ferma è perduto!… - sandrogozi : Sempre per chiarire chi ha fatto cosa e come per l’#Italia in #Europa #leggieuropee #infrazioni #CIAE Gioco di squa… - DiMarzio : Chi è Dan #Friedkin, l’investitore che diventerà il nuovo presidente della #Roma - RiccardoValoti : @tashunkawitko6 @vale_salviani Questo chi, Salviani? il giorno di Roma Barcellona se stava a guarda' qualche film d… - romacapoccia65 : @giovannisalvest @angelomangiante @SkySport Cazzate, la Roma è stata valutata 591 milioni, che poi Pallotta ne avrà… -