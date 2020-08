Inter, Conte ora apprezza: “contento della prova contro il Getafe. Sanchez? Gran colpo della società” (Di giovedì 6 agosto 2020) Fra Antonio Conte e l’Inter sembra essere tornato il sereno, almeno per ora. Qualche giorno dopo il clamoroso sfogo post Atalanta, il tecnico nerazzurro si dice felice dopo il successo contro il Getafe: “è stata una gara vissuta sapendo un po’ delle difficoltà che la gara poteva avere. Il Getafe è partito forte, noi abbiamo sbagliato un’uscita con De Vrij. Loro cercavano il cross, la mischia, andavano su palle sporche: sono partiti meglio, poi noi abbiamo iniziato a giocare, ci sono state occasioni per fare gol, ne abbiamo realizzato e va bene così. È stata una gara ‘sporca’, quando ci dovevamo sporcare ci siamo sporcati. I ragazzi sono cresciuti in cattiveria e determinazione: questo è stato uno step che ci è ... Leggi su sportfair

