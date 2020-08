“Impossibile che Viviana Parisi si sia allontanata a piedi”, dicono i Vigili del Fuoco (Di giovedì 6 agosto 2020) Che fine ha fatto Viviana Parisi? Proseguono senza sosta le ricerche nella zona da dove la donna, presumibilmente, si sarebbe allontanata con il suo bambino Gioele. Ma dei due nessuna traccia. “Ciao, Viviana, torna a casa. E’ stato un piccolo incidente, non ti succede niente, né a te, né al bambino”. E’ questo l’appello lanciato … L'articolo “Impossibile che Viviana Parisi si sia allontanata a piedi”, dicono i Vigili del Fuoco proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

