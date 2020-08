Epic Games ora vale la bellezza di 17,3 miliardi di dollari (Di giovedì 6 agosto 2020) Epic Games, editore del popolare videogioco Fortnite, ha annunciato oggi di aver raccolto 1,78 miliardi di dollari tra vari investitori, portando il valore dell'azienda a circa 17,3 miliardi di dollari.Questa cifra include 250 milioni di dollari già annunciati a luglio dal colosso giapponese Sony, oltre agli investimenti di Baillie Gifford, Fidelity, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers' Pension Plan Board, David Tepper e fondi gestiti da BlackRock e T.Rowe Price.Inoltre, gli investitori già presenti nella capitale del publisher KKR e Smash Ventures hanno aumentato la loro quota. Oltre a possedere Fortnite, Epic possiede anche il motore di gioco Unreal. Tali "motori grafici" creano ambienti che consentono agli sviluppatori di ... Leggi su eurogamer

