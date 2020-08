DayDreamer (Erkenci Kus), Ventunesima Puntata: Emre e Leyla si Sposano! (Di giovedì 6 agosto 2020) DayDreamer (Erkenci Kus), trama Ventunesima Puntata: Emre e Leyla organizzano un matrimonio segreto, causando grande scompigli e forti litigi tra le rispettive famiglie. Questo coinvolge anche Can e Sanem, che tornano ad avere incomprensioni… Tra Can e Sanem la situazione migliora sempre di più, e così sarà anche per un’altra coppia, ossia Emre e Leyla. Il rapporto tra i due avrà una grande evoluzione soprattutto in questa Ventunesima Puntata. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer (Erkenci Kus): dove eravamo rimasti Can e Sanem si avvicinano molto e il fotografo le chiede di lasciare la casa ... Leggi su uominiedonnenews

