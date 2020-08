Contursi Terme: investito da una macchina, morto 25enne in A2 (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – È deceduto dopo essere stato investito da una o più macchine , in autostrada, Daniele Cappetta, un ragazzo di 25 anni, residente a Contursi Terme. L’incidente è avvenuto questa notte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al chilometro 55, nel tratto tra Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, in direzione nord. Il giovane, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, sarebbe uscito fuori strada con il veicolo, schiantandosi contro il guardrail autostradale. Nell’impatto però, l’automobilista è finito sull’asfalto, fuori dall’abitacolo della macchina dove in quel ... Leggi su anteprima24

