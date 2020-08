Borgo di Pratica di Mare, rimosso il cancello, ma la società nega l’accesso. Il Sindaco: ‘Valuteremo ulteriori azioni’ (Di giovedì 6 agosto 2020) rimosso il cancello posto all’ingresso del Borgo di Pratica di Mare. Questa mattina, come annunciato, la ditta incaricata dagli uffici comunali ha provveduto a rimuovere il cancello che da anni impedisce l’accesso all’area. La società Nova Lavinium srl ha però provveduto a installarne un altro provvisorio, posto esattamente dietro a quello rimosso, intimando a chiunque provi a entrare di denunciarlo all’autorità competente. Leggi anche: Borgo di Pratica di Mare, nulla di fatto: non si entra (VIDEO) “Procederemo, come già fatto, con un’ordinanza di rimozione di questo ulteriore cancello – spiega il Sindaco Adriano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il Borgo di Pratica di Mare torna ad essere dei cittadini di Pomezia, che potranno finalmente, dopo anni di impedimenti, camminare di nuovo per le antiche strade “contese” tra la famiglia Borghese e l ...

