A Palermo ancora 480 bare in deposito ai Rotoli, nuova ordinanza di Orlando (Di giovedì 6 agosto 2020) PALERMO – I tre cimiteri di Palermo Santa Maria di Gesu’, Santa Maria dei Rotoli e Cappuccini da oggi saranno considerati come un unico sistema cimiteriale, gestito in modo unitario. Lo ha deciso il sindaco, Leoluca Orlando, che ha firmato un’apposita ordinanza. Il provvedimento sara’ valido fino al 31 dicembre, “in relazione – si legge in una nota del Comune – alla emergenza ancora presente all’interno del cimitero Santa Maria dei Rotoli che ha determinato un eccessivo numero di salme a deposito ed un concreto rischio di carenze igienico sanitarie all’interno della struttura”. Palazzo delle Aquile spiega infatti che dopo la precedente ordinanza sui cimiteri, la numero 91 che ha avviato il sistema per la riduzione delle bare in attesa di inumazione al cimitero dei Rotoli, “la riduzione del numero di salme a deposito sta procedendo ma piu’ lentamente del previsto”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ancora A Palermo ancora 480 bare in deposito ai Rotoli, nuova ordinanza di Orlando - DIRE.it Dire Mamma e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, si indaga per sequestro ma prende corpo l’ipotesi dell’allontanamento volontario

Sono ancora diversi i dubbi attorno alla scomparsa di Viviana Parisi di 43 anni e del figlio Gioele di 4 anni. I due non si trovano da lunedì, da quando cioè hanno avuto un incidente d’auto, non grave ...

Damiano Torrente, palermitano di 46 anni, ha raccontato agli agenti di aver ucciso una donna nel 2015. Poi ha fatto ritrovare il cadavere

Ha portato dentro di sé per cinque anni il peso di un omicidio, per poi decidere di confessare tutto ai carabinieri. Così Damiano Torrente, palermitano di 46 anni, ha raccontato agli agenti di aver uc ...

Sono ancora diversi i dubbi attorno alla scomparsa di Viviana Parisi di 43 anni e del figlio Gioele di 4 anni. I due non si trovano da lunedì, da quando cioè hanno avuto un incidente d'auto, non grave ...Ha portato dentro di sé per cinque anni il peso di un omicidio, per poi decidere di confessare tutto ai carabinieri. Così Damiano Torrente, palermitano di 46 anni, ha raccontato agli agenti di aver uc ...