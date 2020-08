Volevo nascondermi | i segreti della trasformazione di Elio Germano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano protagonista, prodotto da Palomar con Rai Cinema, uscirà nelle sale con 01 Distribution mercoledì 19 agosto. Ma già il 15, 16 e 17 agosto il film sarà in anteprima nelle arene estive. Torna finalmente in sala il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con Elio … L'articolo Volevo nascondermi i segreti della trasformazione di Elio Germano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

badtasteit : #VolevoNascondermi: il film di Giorgio Diritti nei cinema dal 19 agosto - jaebumullet : guarda caso i miei nonni lo conoscevano e abbiamo iniziato a parlare... Io imbarazzatissima per le mie condizioni v… - scapigliata : Prossimamente: 'Volevo nascondermi' (2020) dir. #GiorgioDiritti #ElioGermano nei panni del pittore #Ligabue - lungoparma : VOLEVO NASCONDERMI FINALMENTE PUO’ SCOPRIRSI: ANTEPRIMA ALL’ASTRA PER FERRAGOSTO: (Gmajo) – “Volevo Nascondermi”, i… - ipern0va : ho letto il thread sulle persone sovrappeso e volevo dire che io ormai ho così radicato in testa il fatto che le pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Volevo nascondermi Elio Germano è Antonio Ligabue in "Volevo nascondermi": al Lux il film sulla vita del pittore Balarm.it Cinema in Giardino, Di Girolamo: “Ripartire dal cinema”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Cinema in giardino è la bella iniziativa del Cinema Margherita che si svolge nel palazzo Ravenna del comune di Grottammare. Rassegna di qualità curata da Caterina di Giro ...

Palermo, agosto all'arena, dieci anteprime all'Aurora

Dieci anteprime per un agosto a tutto cinema. Dalla commedia sociale alla storia vera, arrivano le prime visioni nella rassegna dell’arena Aurora in via Tommaso Natale 177. Tutte le proiezioni inizier ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Cinema in giardino è la bella iniziativa del Cinema Margherita che si svolge nel palazzo Ravenna del comune di Grottammare. Rassegna di qualità curata da Caterina di Giro ...Dieci anteprime per un agosto a tutto cinema. Dalla commedia sociale alla storia vera, arrivano le prime visioni nella rassegna dell’arena Aurora in via Tommaso Natale 177. Tutte le proiezioni inizier ...