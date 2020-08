Se Ryanair non smette di violare le norme anti Covid non volerà più in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è stato chiaro nella lettera inviata a Ryanair: o la compagnia rimedia al fatto di violare – allo stato attuale delle cose – le norme anti Covid o altrimenti smetterà di volare nel nostro paese. L’avvertimento è stato inviato negli scorsi giorni non solo all’Italia ma anche all’omologa autorità irlandese. Si parla di «ripetute violazioni delle norme sanitarie» alle quali, se non si porrà rimedio, vi sarà una sospensione delle attività. LEGGI ANCHE >>> Ryanair definisce «stupide» le regole del distanziamento sociale in aereo Proteggere i passeggeri ... Leggi su giornalettismo

Corriere : L’Enac contro Ryanair: «Non rispetta le norme anti-Covid. O rimedia o stop ai voli in Italia» - giornalettismo : #Ryanair potrebbe passare guai grossi se continua a non rispettare le norme anti #COVID previste in #Italia - Silvia94581613 : RT @rostokkio: #Ryanair violerebbe le regole anti-Covid. I passeggeri seduti sull'ala non hanno la mascherina. - qui_finanza : Enac avverte Ryanair: rischia la riprotezione dei passeggeri e la sospensione dei voli La compagnia aerea è stata a… - CordoniSergio : Ma qualcuno conosce quali solo le regole che #Ryanair non sta rispettando? Io non l'ho letto da nessuna parte. -