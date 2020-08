Giulio Berruti e Maria Elena Boschi beccati in strada mentre… [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era da tempo che circolavano voci su una presunta storia d’amore tra la deputata Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. Dopo la conferma da parte dell’attore nel luglio scorso durante la trasmissione C’è Tempo per i due sono stati FOTOgrafati in atteggiamenti intimi mentre passeggiano insieme a Porto Santo Stefano. Grazie a Diva e Donna, i due piccioncini hanno confermato di essere ufficialmente una coppia. La storia d’amore presumibilmente cominciata nei primi mesi di questo 2020 ha iniziato a far parlare di sé agli inizi di giugno. La coppia FOTOgrafata dal settimanale Chi durante un intima cena, ha cercato di smentire la presunta relazione. Giulio ha poi deciso di confermare la loro relazione, ... Leggi su velvetgossip

Era da tempo che circolavano voci su una presunta storia d’amore tra la deputata Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. Dopo la conferma da parte dell’attore nel luglio scorso durante ...

Quanto è bello passeggiare con la propria dolce metà nelle calde serate estive, quando mano nella mano una brezza tiepida accarezza la pelle portandosi via pensieri e preoccupazioni? Lo sanno benissim ...

