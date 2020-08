Europa League, Inter-Getafe 0-0 Diretta Formazioni ufficiali: Conte con Lukaku e Lautaro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus, l' Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. La squadra di Antonio Conte, a caccia del primo ... Leggi su leggo

Inter : ?? | VIAGGIO Squadra in partenza: domani #InterGetafe ?? ?? - MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - cenciodead : se l’inter non vince l’europa league è fallimento totale - jaycblm : RT @mundodabola: ?? UEFA Europa League ?? Internazionale x Getafe ?? Veltins-Arena ? 16h00 BR / 20h00 PT ?? FOX Sports ???? / SPORT TV ???? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

La sua riflessione comincia dall'Europa League che attende l'Inter di Conte: "Non so se la sua sia una strategia per l'immediato o il futuro, sicuramente certe esternazioni le ha fatte anche in altre ...GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sabato si è concluso un capitolo importante in campionato, un campionato anomalo che ha avuto tante difficoltà. Oggi si apre un nuovo capitolo dell’Europa Leagu ...