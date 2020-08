Emma Marrone, “Io non so farlo, voi l’avete mai fatto?” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo articolo Emma Marrone, “Io non so farlo, voi l’avete mai fatto?” . Emma Marrone torna a essere protagonista di grandi polemiche sui social network. Ma che cosa è successo in quest’occasione? Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle cantanti più attive e presenti sui social network. L’artista si è molto spesso espressa su alcune tematiche, anche molto delicate. Tra l’altro lei ha sempre amato mostrarsi al … Leggi su youmovies

LANAUS3A : ma in che senso De André sotto Emma Marrone scusate ma chi è che vota - Rossell39748716 : @paoloroversi conosci Emma marrone - CheDonnait : #EmmaMarrone accusata di modificare le sue foto su Instagram, ma la cantante mette i puntini sulle 'i'. #emma - LuciaFerraroEM : RT @thestorm46: ??.Emma Marrone.?? \ Fancam / - proprioimeglio : RT @LorenaNotariel4: Sono la sosia di Victoria Adams spice Girls io sono più bella di Emma marrone di tutte!!!!!!!!!!!! -