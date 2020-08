Atalanta, 98 gol e nessuno “azzurro”: il dato curioso sulla Dea (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Atalanta ha realizzato ben 98 gol in Serie A ma nessuno di questi porta la firma di un italiano: il dato curioso Quest’anno l’Atalanta è stata protagonista di un campionato a dir poco entusiasmante. La banda guidata da Gasperini si è classificata terza con all’attivo ben 98 gol realizzati. Un dato impressionante che, come riporta Opta, nasconde al suo interno una curiosità. Di questi 98 gol, infatti, nessuno porta la firma di un giocatore italiano. È la prima volta che accade in Serie A che una squadra termini la stagione senza gol da parte di giocatori azzurri. D’altronde, eliminando i portieri (Gollini e Sportiello) e i giocatori della Primavera aggregati alla prima squadra, solo Caldara (arrivato peraltro a ... Leggi su calcionews24

OptaPaolo : 0 - L'@Atalanta_BC è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a terminare una stagione senza gol da pa… - FBiasin : L'#Atalanta chiude la A con ZERO gol 'italiani' su NOVANTOTTO. Del resto portieri e Caldara a parte, italiani non n… - ValerioL93 : RT @FBiasin: L'#Atalanta chiude la A con ZERO gol 'italiani' su NOVANTOTTO. Del resto portieri e Caldara a parte, italiani non ne ha. Scan… - 1lb4rb4r0 : RT @OptaPaolo: 0 - L'@Atalanta_BC è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a terminare una stagione senza gol da parte di gi… - MatteoTomb : RT @OptaPaolo: 0 - L'@Atalanta_BC è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a terminare una stagione senza gol da parte di gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta gol Atalanta, prima squadra nella storia della Serie A a chiudere la stagione senza gol italiani Sport Fanpage Duván Zapata e Luis Muriel, 18 gol a testa nel campionato appena terminato (AFB)

N on è riuscita a tagliare il traguardo dei 100 gol in campionato, ma l’Atalanta ha concluso la Serie A con più 50 nella differenza reti (98 fatti e 48 subiti): relativamente a questa voce i nerazzurr ...

Gomez è il re del Rating, ma la sorpresa è al secondo posto:

C i siamo. L’ultima partita di campionato contro l’Inter chiude una stagione da record per l’Atalanta che trova il terzo posto e la qualificazione in Champions League. Traguardi conquistati con la ten ...

