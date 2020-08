Appalti per il Covid, indagato il direttore dell’Istituto zooprofilattico di Portici. Laboratori perquisiti (Di mercoledì 5 agosto 2020) I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l’esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus. I militari dell’arma hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dall’ufficio inquirente partenopeo (pm Di Mauro e De Roxas) nell’ambito di uno dei filoni dell’indagine con la quale la Procura di Napoli sta facendo accertamenti riguardo eventuali responsabilità (amministrative o penali) sulla gestione degli Appalti per la gestione dell’emergenza innescata dalla pandemia. Il decreto di perquisizione riguarda il direttore della struttura, Antonio Limone, che è indagato. Secondo quanto si apprende anche in questo ... Leggi su ildenaro

