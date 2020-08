Serie A, gli MVP 2019/20: Dybala miglior giocatore, tra i giovani trionfa Kulusevski. I premi (Di martedì 4 agosto 2020) La Lega Serie A ha annunciato gli MVP della stagione 2019/20.Sono stati decretati poche ore fa il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante, nonché il miglior giovane e l’MVP assoluto. Questi riceveranno i rispettivi trofei sul terreno di gioco all’inizio della Serie A 2020/2021.Serie A, finalmente le date ufficiali: ecco quando inizierà la stagione 2020/2021La classifica, come annuncia la Lega in un comunicato ufficiale, è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Italia Coca-Cola e Coca-Cola ... Leggi su mediagol

