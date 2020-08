Salvini è una furia: “Questo è un Governo di incapaci, bugiardi e pericolosi” (Di martedì 4 agosto 2020) “Chiude il distaccamento della Polstrada di Casalecchio di Reno, nonostante le false promesse del Pd e del Viminale per salvare la faccia di Stefano Bonaccini durante la campagna elettorale. Il Governo non chiude i porti ma chiude gli uffici di polizia: incapaci, bugiardi e pericolosi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su sportface

C'è una via di mezzo tra il "va tutto bene" che ufficialmente viene ripetuto in casa Lega e l'imminente scissione che alcuni giornali paventano tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Il segretario del Carroc ...Nicola Zingaretti, in una nota, rilancia l’accordo di maggioranza sul proporzionale ... Il tema della discrasia tra legge costituzionale e ordinaria esiste: “Certo, se domani vincessero Matteo Salvini ...