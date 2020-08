Questa funzione di WhatsApp permette di riconoscere le fake news (Di martedì 4 agosto 2020) WhatsApp annuncia l'arrivo della funzione "cerca in rete" per tutti i messaggi inoltrati tante volte per scovare facilmente le notizie false L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

ArrigoFu : @Marco77018284 @TheManis00 @cumdivido Esigenze reciproche ove fossero vero significa per fuori campo. Alleanza Mila… - pecoraro_fr : @fedelefilpi @CrocifissoDent2 Sono convinto che, per chi si mette su quella strada, la fiction criminale di ambient… - fracara : @energade79 Infatti ho pensato la stessa cosa anch'io. Speriamo che in futuro implementino questa funzione per chi… - noveprimavere : @mariarosaria_na È proprio questo il punto. Se è conosciuta solo per questi singoli il problema è davvero evidente:… - blackeyes972 : Scaricare i dati di Instagram tramite Instagram Data Export Tool Forse non tutti sanno che è possibile scaricare i… -