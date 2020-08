Prostituzione di migranti nel messinese: 9 misure cautelari eseguite (Di martedì 4 agosto 2020) Il Centro d’accoglienza di Capo Orlando (Me) è finito nel mirino dei Carabinieri per Prostituzione e spaccio di droga. 9 misure cautelari eseguite. Sono 9 le misure cautelari eseguite dai Carabinieri nell’ambito dell’indagine per Prostituzione presso il Centro d’accoglienza di Capo Orlando (Me). In particolare 5 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre altre 4 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

