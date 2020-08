Nuovo ponte di Genova, Mattarella: «la ferita non si rimargina, il dolore non si dimentica» (Di martedì 4 agosto 2020) L’inno di Mameli ha segnato l’inizio della cerimonia di inaugurazione del Nuovo ponte di Genova, a cui hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Mattarella aveva già incontrato il comitato dei familiari delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di due anni fa. In occasione dell’inaugurazione, il presidente della Repubblica ha optato per un incontro sobrio e privato prima dell’evento per il Nuovo ponte di Genova. Il comitato, infatti, aveva rifiutato l’invito a partecipare alla cerimonia stessa, definendola un’occasione troppa festosa. Sul ponte però, sono stati letti i nomi delle vittime. ... Leggi su giornalettismo

