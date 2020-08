«Non sparatemi, per favore», un nuovo video mostra il fermo di George Floyd – Il video (Di martedì 4 agosto 2020) «Non sparatemi, vi prego». Un uomo terrorizzato implora gli agenti che bussano al finestrino della sua auto e gli puntano addosso una pistola. È il video, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, che mostra il fermo di George Floyd prima di essere buttato a terra, prima che uno dei poliziotti gli mettesse un ginocchio sul collo per otto minuti, provocandone la morte. Il video è stato ripreso dalla bodycam di uno dei due agenti che hanno fermato Floyd. Nelle immagini si vede l’agente Thomas Lane che si avvicina all’auto del 46enne, bussa, Floyd apre la porta e gli agenti gli puntano una pistola. Floyd inizia a supplicare: «Per ... Leggi su open.online

