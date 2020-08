Naspi: termine di presentazione entro 128 giorni, la normativa (Di martedì 4 agosto 2020) Il Decreto Cura Italia ha previsto una proroga sui termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola. Normalmente la domanda va presentata entro 68 giorni ma con la proroga e per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2020, il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato in 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Termini presentazione domanda disoccupazione Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno vi sottopongo il mio quesito. Lavoro nel privato da 5 anni. Ho lasciato il contratto di lavoro accettando una supplenza personale ata. La supplenza sarebbe durata fino al 22 febbraio scorso ... Leggi su notizieora

