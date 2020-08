Mamma e figlio di 4 anni scomparsi dopo incidente, giallo a Messina. I punti da chiarire (Di martedì 4 agosto 2020) Si infittisce il giallo nel Messinese sulla sorte di una Mamma e di suo figlio di 4 anni, scomparsi dopo un banale incidente sull' autostrada A20 Messina-Palermo , all'altezza di Caronia. La polizia ... Leggi su quotidiano

fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - RaiNews : La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni,scomparsi dopo e… - Teacherwhocare : RT @chilhavistorai3: “Aiutatemi a ritrovare mia moglie e mio figlio”: Mamma scompare con il bimbo di 4 anni dopo incidente sulla A20, all’… - GiuliaVannini1 : RT @Sfigosauro: - Mio figlio ha 212 mesi - HO DICIASSETTE ANNI MAMMA CAZZO - VanityFairIt : Di Viviana Parisi e il figlio di 4 anni si sono perse le tracce: una delle ipotesi è che abbia perso l’orientamento -

La mamma è stata mitica e sta benone ... con una foto che lo ritrae con la compagna e il secondogenito appena nato. E l'arrivo del secondo figlio è coinciso proprio con il giorno del compleanno ...