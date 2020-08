Lite stradale in via Toscana: padre e figlio picchiati, spuntano anche i martelli (Di martedì 4 agosto 2020) Via Zampieri, picchia un ragazzo e ferisce il padre con un coccio di bottiglia: arrestato 3 August 2020 Sono stati rintracciati e denunciati dalla Polizia tre uomini ritenuti responsabili di un'... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Lite stradale in via Toscana: padre e figlio picchiati, spuntano anche i martelli - Massimo18783866 : RT @Destradipopolo: I DUE #POLIZIOTTI IN BORGHESE CHE PICCHIANO UN RAGAZZO DOPO UNA LITE STRADALE: LA QUESTURA APRE UN’INCHIESTA I CARABINI… - Destradipopolo : I DUE #POLIZIOTTI IN BORGHESE CHE PICCHIANO UN RAGAZZO DOPO UNA LITE STRADALE: LA QUESTURA APRE UN’INCHIESTA I CARA… - Laura_in_cucina : RT @Ansa_ER: Schiaffeggia ragazza in lite stradale, condannato avvocato. Dal giudice di pace Bologna, 700 euro multa e risarcimento danni #… - news_bologna : Schiaffeggia ragazza in lite stradale, condannato avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : Lite stradale Lite stradale in via Toscana: padre e figlio picchiati, spuntano anche i martelli BolognaToday Colpi di cric contro il rivale, aggressione e paura in strada a Carini

16:54Lite fra vicini di casa, 56enne colpito con un cric finisce in ospedale: una denuncia 16:54Comune, Santoro: "Orlando senza maggioranza deve dimettersi" 16:54Colpi di cric contro il rivale, ...

Furiosa lite in strada, moglie lancia acido contro il marito: l’uomo è in fin di vita

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate da acido muriatico. A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite ...

16:54Lite fra vicini di casa, 56enne colpito con un cric finisce in ospedale: una denuncia 16:54Comune, Santoro: "Orlando senza maggioranza deve dimettersi" 16:54Colpi di cric contro il rivale, ...Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate da acido muriatico. A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite ...