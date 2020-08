Ibrahimovic, rinnovo e contratto “da manager”: qual è il futuro (Di martedì 4 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic vuole rimanere al Milan e il club vuole trattenerlo. La società gli ha proposto un nuovo contratto “da manager” Dal suo arrivo in Serie A, Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di poter competere ancora ad altissimi livelli. L’attaccante non è tornato in Italia per cambiare aria, ma per trascinare il Milan verso l’Europa, e ci è riuscito. Ora per lo svedese è pronto un nuovo contratto “da manager”, con tanti obiettivi da raggiungere. Come spiega La Gazzetta dello Sport, lui vuole rimanere in rossonero e il club vuole trattenerlo, tanto da avergli già presentato il nuovo contratto. Altri club di Serie A lo vorrebbero, ma lui vede solo il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Altri contatti in giornata tra il #Milan e l'entourage di #Ibrahimovic: rinnovo vicinissimo - PietroMazzara : Positività sul rinnovo di #Ibrahimovic con il #Milan. Nelle scorse ore, ulteriori contatti con @MinoRaiola [ @AntoVitiello - @MilanNewsit ] - DiMarzio : #Milan, rinnovo Ibrahimovic: contatti continui. Le ultime - Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: #Milan, un contratto con tanti bonus per #Ibra ?? - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Ibrahimovic, prima il rinnovo col Milan e poi una proposta da dirigente ?? La Roma a caccia di Castrovilli ?? Il mercato de… -