George Floyd, un nuovo video ne mostra l’arresto. Era alterato e opponeva resistenza (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago – Un George Floyd visibilmente alterato, che si opponeva all’arresto e si rifiutava di seguire le indicazioni degli agenti che lo avevano fermato. Lo si può vedere nel Video, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, che mostra i primi minuti relativi al fermo dell’afromericano di Minneapolis rimasto ucciso da una manovra di contenimento mal eseguita dall’agente di polizia Derek Chauvin, che lo aveva soffocato con un ginocchio premuto sul collo. La sua morte avrebbe in seguito scatenato i moti di protesta e le devastazioni iconoclaste del Black lives matter che hanno tenuto in scacco l’America per più di un mese, arrivando anche a toccare le principali città europee. Il ... Leggi su ilprimatonazionale

Le immagini partono da quando l’uomo viene fermato al volante e subito gli viene puntata la pistola alla testa. Floyd singhiozza. I poliziotti lo spingono fuori dall’auto e lo ammanettano.

Il Daily Mail pubblica in esclusiva i momenti drammatici prima della morte di George Floyd. Come riportano le agenzie (vedi Adnkronos) gli agenti bussano al finestrino della macchina. Uno estrae ...

