Formula E - Gran finale a Berlino, 6 gare in 9 giorni (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo la lunga pausa forzata, a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, anche la Formula E è pronta a scendere in pista per disputare le ultime sei gare della stagione 2019-2020. Sarà il circuito di Berlino - in tre configurazioni diverse - a ospitare gli eventi e assegnare i titoli in palio.Programma intenso. Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, l'ePrix di Berlino si correrà sul layout di Tempelhof, ma in senso opposto a quello originale. Nel weekend (sabato 8 e domenica 9 agosto), invece, team e piloti saranno impegnati sul layout tradizionale in cui si sono disputate tutte le altre edizioni passate. Il Gran finale è previsto per il 12 e 13 agosto, in una nuova configurazione del circuito, ricavata sempre all'interno dell'ex aeroporto ... Leggi su quattroruote

