Dietrofront Salvini su RTL 102.5 parlando di mascherine: “Emergenza non c’è più, italiani sotto ricatto” (Di martedì 4 agosto 2020) Un vero e proprio caso quello che vede protagonista Salvini a proposito di un tema delicato come quello delle mascherine. Proprio nella giornata di ieri, infatti, su queste pagine abbiamo analizzato il suo passo indietro a proposito della necessità di utilizzarle al chiuso. Dichiarazioni in parte confermate oggi 4 agosto, al momento dell’intervista rilasciata a RTL 102.5, come si potrà osservare del resto attraverso il video che trovate a fine articolo. Tuttavia, il Segretario della Lega ha aggiunto altre dichiarazioni destinate a far discutere a medio termine. Cosa ha detto Salvini sulle mascherine il 4 agosto a RTL 102.5 In particolare, ad una chiara domanda sull’obbligo di usare le mascherine, Salvini da un lato ha confermato la sua propensione ad ... Leggi su bufale

clikservernet : Dietrofront Salvini su RTL 102.5 parlando di mascherine: “Emergenza non c’è più, italiani sotto ricatto” - Noovyis : (Dietrofront Salvini su RTL 102.5 parlando di mascherine: “Emergenza non c’è più, italiani sotto ricatto”) Playhit… - mericolleoni : RT @seneca1900: Trump fa dietrofront sulle mascherine Salvini fa dietrofront sulle mascherine Meloni fa dietrofront sulle mascherine Ma… - AccettoAnna : RT @ritornoalfutur2: Il dietrofront di #Salvini sulla mascherina: “Usarla nei luoghi chiusi”. Tale quale a #Trump, i populisti li fanno con… - AccettoAnna : RT @seneca1900: Trump fa dietrofront sulle mascherine Salvini fa dietrofront sulle mascherine Meloni fa dietrofront sulle mascherine Ma… -