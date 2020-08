A Londra la metà del pranzo te la paga il Governo. La ricetta per aiutare i ristoranti (Di martedì 4 agosto 2020) C’è un modo per incentivare le persone ad andare a cena e a pranzo fuori, nonostante la crisi economica dovuta al Covid-19? A quanto pare, sì. A Londra il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha inaugurato un programma che prevede uno sconto del 50% nei locali, fino a un massimo di 10 sterline, dal lunedì e mercoledì: sarà il Governo, entro cinque giorni, a pagare la differenza a ristoranti e pizzerie.L’iniziativa, dal titolo “Eat out to help out”, promette di dare una grossa mano ai ristoranti, alle pizzerie e a tutti i locali danneggiati dal lockdown e dalla pandemia. “Il nostro obiettivo principale è tutelare i posti di lavoro di 1,8 milioni di cuochi, camerieri e ristoratori stimolando la domanda - ha ... Leggi su huffingtonpost

