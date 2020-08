Treni, De Micheli sigla accordo in Regione. E risponde sul caos distanziamento: 'Spiace per disagi, ma situazione cambiata' (Di lunedì 3 agosto 2020) Covid, Alta Velocità: fine del distanziamento sui Treni Italo e Trenitalia 1 August 2020 Treni sovraffollati e passeggeri senza mascherine, sindacati: 'Atto di responsabilità per la Settimana Rosa' 1 ... Leggi su bolognatoday

NicolaPorro : ?? Da oggi, sui #treni ad #altavelocità, doveva cessare il #distanziamentosociale. Roberto #Speranza l'ha impedito.… - althione : RT @Libero_official: Caos-#treni, la spiegazione della #DeMicheli sulla retromarcia repentina: 'Quadro epidemiologico mutato, vogliamo appr… - Nutizieri : Caos treni, De Micheli da Bologna: 'Spiace per disagi, ma situazione cambiata in 48 ore' - veratto_A : RT @Libero_official: Caos-#treni, la spiegazione della #DeMicheli sulla retromarcia repentina: 'Quadro epidemiologico mutato, vogliamo appr… - Marylu58121349 : RT @a_meluzzi: Google News - 'Quadro epidemiologico mutato'. Caos-treni, la De Micheli lo spiega così: altra inarrivabile figuraccia. Comin… -