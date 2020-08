Palermo Ladies Open, Errani e Cocciaretto al secondo turno (Di lunedì 3 agosto 2020) Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno nel 31 Palermo Ladies Open , in corso di svolgimento al Country Club. L azzurra, titolare di una wild card, ha battuto ka slovena Polona Hercog 7-6, 1, ... Leggi su gazzettadelsud

EmmeReports : 31° Palermo Ladies Open, Sara Errani vince dopo 2 ore e 57 minuti - GazzettaDelSud : Palermo Ladies Open, Errani e Cocciaretto al secondo turno - GuidaTVPlus : 03-08-2020 20:00 #RaiSport+ Palermo Ladies Open 2020 - Sedicesimi di finale: Giorno 1 #StaseraInTV - sportface2016 : #Tennis | Le parole della croata Donna #Vekic, impegnata nel torneo #Wta Palermo Ladies Open 2020 #PLO20 - tennis_bwf : RT @LadiesOpenPA: TAG Heuer, sponsor per il secondo anno del torneo WTA Palermo Ladies Open. @TAGHeuer #PLO20 -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Ladies

Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno nel 31° Palermo Ladies Open, in corso di svolgimento al Country Club. L’azzurra, titolare di una wild card, ha battuto ka slovena Polona Hercog 7-6(1) 6 ...La tennista bulgara è stata subito trasferita in una specifica struttura del servizio sanitario nazionale e il torneo prosegue regolarmente TENNIS – Non sembra esserci pace per il Palermo Ladies Open ...