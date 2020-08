L'Oms lancia il 'mask challenge' per sensibilizzare sull'uso della mascherina (Di lunedì 3 agosto 2020) Sensibilizzre un'opinione pubblica talvolta distratta e disinformata: dopo un atteggiamento 'prudente' sull'utilità della mascherina contro Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità cambia ... Leggi su globalist

polisblogit : Oms lancia la Mask Challenge: 'Mandate foto in cui indossate la mascherina' - toysblogit : Oms lancia la Mask Challenge: 'Mandate foto in cui indossate la mascherina' - _Jesus_x : - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #OMS lancia un #GRAVE #ALLARME, è in arrivo una nuova #EPIDEMIA. Ecco DOVE si rischia in #EUROPA, il… - infoitsalute : CORONAVIRUS: l'OMS lancia l'ALLARME, le CONSEGUENZE del COVID-19 si sentiranno per DECENNI. Ecco perché nel VIDEO -