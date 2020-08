Inter Women, ufficiale l’arrivo di Kathellen Sousa: il comunicato (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter Women ha ufficializzato l’arrivo di Kathellen Sousa, difensore brasiliana proveniente dal Girondins de Bordeaux Kathellen Sousa è una nuova giocatrice dell’Inter Women. Un altro colpo di rango Internazionale per la squadra di Attilio Sorbi che si candiderà a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella prossima stagione. Ecco il comunicato del club. «Kathellen Sousa è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. Il difensore della Nazionale brasiliana arriva al club nerazzurro, dopo aver vestito la maglia del Football Club des Girondins de Bordeaux. Sousa muove i primi passi nel mondo del calcio, ... Leggi su calcionews24

Inter_Women : ?? | BENVENUTA #Kathellen Sousa è una nuova giocatrice di #InterWomen! ???? Difensore della Nazionale brasiliana, ar… - Inter_Women : ?? | FOTO Kathellen veste finalmente ??? Anche voi non vedete l'ora di vederla in campo? ?? #WelcomeKathellen… - Inter_Women : ?? | SALUTO Kathellen ha un messaggio per voi, #InterFans! #WelcomeKathellen #InterWomen - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: Passata in sordina (e mi dispiace) l'acquistone da parte dell'Inter Women: Sousa, centrale Nazionale brasiliana, massicci… - ilcalciofemm : #MERCATO - @Inter_Women, che colpo! Ufficiale Kathellen Sousa #calciofemminile #Inter -

Inter Women e Inter Primavera in ritiro a Chatillon: il comunicato

Con un comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato che sia la prima squadra femminile sia la formazione Primavera andranno in ritiro a Chatillon. Il comunicato. «Le ragazze di Attilio Sorbi partiranno ...

Serie A femminile, le news di mercato: Fiorentina, presa anche Forcinella

Classe 2001, nata a Trento, Camilla in carriera ha vestito la maglia dell’Hellas Verona Women (già AGSM Verona ... Bayer Leverkusen, Unterland e Inter. In Nazionale Italiana dal 2007, ha vinto un Oro ...

