Champions League ed Europa League | date e orari delle partite di agosto

Conclusi i campionati nazionali, agosto sarà un mese inedito per il calcio europeo con la conclusione di Champions League ed Europa League che erano state interrotte a marzo. Come sappiamo, la Uefa ha deciso per un format rivoluzionario con l'introduzione delle Final Eight in partita unica, un tabellone che a partire dai quarti di finale …

Atalanta, Gasperini vuole battere il PSG: "Abbiamo le nostre chance. Ilicic? Non ci sarà"

Bergamo, 3 agosto 2020 - L’Atalanta non parte sconfitta nel confronto dei quarti di finale di Champions League contro il Paris St Germain. All’indomani dalla chiusura del campionato Gian Piero Gasperi ...

CorSera – Ibrahimovic e la Champions gli obiettivi per la prossima stagione

L’infinita stagione 2019/2020 è giunta al termine, ma c’è poco tempo e bisogna già guardare alla prossima. Come si è visto in questo finale di stagione, le priorità del Milan sono chiare, così come gl ...

